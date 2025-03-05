شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات بطولة كأس السوبر المصري رجال للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي عبر موقعها ‏tazkarti.com فتح باب الحجز لتذاكر مباريات بطولة كأس السوبر المصري رجال للكرة الطائرة و المقرر إقامتها بصالة دكتور حسن مصطفي .

مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة تُقام فى التاسعة مساء الأحد 9 مارس المقبل.





تذكرتي

موعد مباراة كأس السوبر للرجالبينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج فى التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر.



بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.



هذا وأخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض، وأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة.