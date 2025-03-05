شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يجتمع باللاعبين قبل مران اليوم ويطالبهم بالتركيز في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً للقاء موردن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بالفوز على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأشاد بمستوى اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

وطالب بيسيرو اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتاً، و التركيز في الفترة الحالية، استعداداً للقاء مودرن سبورت المقبل في كأس مصر، وشدد على أهمية الفوز لمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.