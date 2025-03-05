شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يطارد إمام عاشور فى صراع هدافين الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يزاحم ناصر منسى مهاجم الزمالك، لاعب الأهلى إمام عاشور على صدارة ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما أحرز هدف فى فوز الزمالك على إنبى بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى.

ووصل ناصر منسى ناصر منسى إلى الهدف الثامن له خلال الموسم مع الفريق، مقابل 9 أهداف سجلها إمام عاشور، حيث يحتل لاعب الزمالك وصافة ترتيب الهدافين، ليدخل منسى فى صراع مع عاشور على الوصول إلى صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى هذا الموسم

وجاء هدف ناصر منسى في مباراة انبى ضد الزمالك من رأسية، ليصل عدد الأهداف التي سجلها برأسه 6 اهداف، بخلاف هدفين أخرين في رصيده التهديفى في الموسم.

وحقق البرتغالى جوزيه بيسيرو أول فوز له مع الزمالك، بعد أن قاد الفريق فى 4 مباريات ، حقق التعادل فى أول 3 مباريات ، و نجح فى تحقيق الفوز امام إنبى أمس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة ، حقق الفوز فى 9 مباريات، وتعادل فى 5 مباريات ، وخسر فى 3 لقاءات.