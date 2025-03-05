شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمار يغيب عن الإسماعيلى في أولى مبارياته بمرحلة الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عمار مدافع فريق الإسماعيلى عن الدراويش فى أول مبارياته فى الدور الثانى لحسم الهروب من الهبوط لدورى المحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى مشواره في الدور الأول بالمركز السادس عشر فى ترتيب دورى nile.

ويفقد الإسماعيلى خدمات مدافعه محمد عمار بعد حصوله على إنذار أمام زد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة عشرة من الدورى، وهو الإنذار الثالث الذى يحصل عليه بعد إنذارين في مباراتى بيراميدز والاتحاد السكندرى.

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين الإسماعيلى وزد المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

تقدم مصطفى سعد "ميسى" مهاجم فريق زد في الدقيقة 28 بالهدف الأول، ثم أدرك محمد خطارى هدف التعادل لفريق الإسماعيلى في الدقيقة 34، ثم عزز بالهدف الثانى لفريق الدراويش مروان حمدى في الدقيقة 40، وعادل النتيجة لفريق زد عادل جمال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق زد للنقطة 21 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلى للنقطة 14 محتلا المركز السادس عشر.