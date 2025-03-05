شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وهانيا الحمامي الأفضل في شهر فبراير من رابطة محترفي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حصد الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، لقب أفضل لاعبان عن شهر فبراير الماضي، طبقاً لاختيار رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

ونجح ثنائي الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، و نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في حصد بطولة تكساس، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الماضي، بقيمة جوائز مادية بلغت إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

وانسحب مصطفى عسل من اللقاء بسبب الإصابة، بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن مصطفى عسل أقرب ملاحقيه.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 11-6, 11-9.