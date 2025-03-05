شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل التي تقام بإستاد القاهرة.

نرصد في السطور التالية كل ماتريد معرفته عن مباراة الاهلى والطلائع الليلة..

س: ما موعد مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش؟

ج: تقام مباراة الأهلى والطلائع في التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة ، مع ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الرياضة المصرية.

س: من يدير مباراة الأهلى وطلائع الجيش تحكيميا؟

ج: يدير المباراة الحكم طارق مجدي ويعاونه أحمد لطفي وشهاب راشد مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديوVAR ، وعلاء صبري مساعدا لتقنية الفيديو.

س: كم لاعب يغيب عن الأهلى أمام طلائع الجيش؟

ج: يفقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى 11 لاعبا فى مباراته أمام طلائع الجيش nile".، حيث يغيب 11 لاعبا هم: "يحيى عطية الله ، ياسر إبراهيم ، رضا سليم، محمد مجدى أفشة، كريم فؤاد، على معلول، طاهر محمد طاهر للإصابة ومصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح ، عمر الساعى وسمير محمد لأسباب فنية".

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش؟

ج: من المتوقع ان يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، كريم الدبيس ف خط الدفاع، وفى خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور وأشرف بن شرقي، على أن يعتمد على جراديشار في الهجوم

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س: ما موقف الأهلى وطلائع الجيش في جدول الدورى؟

ج: يدخل الأهلى المباراة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف ، في المقابل يملك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

س: ما نتيجة آخر ظهور للأهلى و طلائع الجيش في الدورى؟

ج: حقق الأهلى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة السابقة ببطولة الدورى، في المقابل تعادل الطلائع مع البنك الاهلى إيجابيا بهدفين لكل فريق.