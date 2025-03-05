شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على طلائع الجيش فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".



الأهلى يتفوق على طلائع الجيش فى القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.03 مليون يورو

قائمة الأهلي ضد طلائع الجيش

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي ونيتس جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.