الامارات | أنشيلوتي يكشف عن السبب الحقيقي لهبوط أداء مبابي في «ديربي مدريد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن كيليان مبابي لم يتعرض لإصابة، لكنه افتقر للإيقاع بعد جراحة في ضرس العقل، تعليقا على الأداء الخجول الذي قدّمه المهاجم الفرنسي في الفوز على الجار أتلتيكو مدريد 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي (65 عاماً) في مؤتمر صحافي رداً على أسئلة حول لياقة المهاجم الفرنسي «مبابي مصاب؟ لا، كان في حالة جيدة للغاية، ولا يُعاني من مشاكل بدنية.. لقد قام بعمل جيد على المستوى الدفاعي، ومع (البرازيلي) فينيسيوس (جونيور) حاولا أن يكونا متماسكين ومتحدين مع بقية الفريق».

وأضاف «لقد عانى من مشكلة في الأسنان (ضرس العقل) ولم يتمكن من العمل بشكل جيد ولم يتمكن من التدريب لمدة ثلاثة أيام.. لقد لعب أمام ريال بيتيس وإشبيلية لكنه لم يكن في أفضل حالاته.. أتمنى أن يكون في حالة مثالية للمباراة القادمة بعد الدقائق التي لعبها».

ولم يعكس مبابي (26 عاما) مستواه الذي ظهر به في المباريات السابقة وكان محاصرا بشكل جيد من قبل دفاع الجار اللدود أتلتيكو، وأقلّ حدة مما كان عليه ولا سيما ضد مانشستر سيتي الإنكليزي في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي حيث سجل هدفا في الذهاب (3-2) وثلاثية الفوز إيابا (3-1).

وسجل مبابي 7 أهداف في 10 مباريات في المسابقة القارية الأم هذا الموسم، فيما يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا في 24 مباراة خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (21).

وتابع أنشيلوتي «اللعب ضد أتلتيكو ليس سهلا بالنسبة للمهاجم. لم يخلق مبابي وفينيسيوس الكثير من الفرص باستثناء التحرك الأخير في نهاية المباراة حيث كان بإمكانهما ربما تقديم أداء أفضل. لم يظهرا كل صفاتهما، هذا أمر مؤكد، لكن أمامهما مباراة الإياب للقيام بذلك».