شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يكسب ثقة بيسيرو في أول ظهور مع المدرب الجديد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نال سيف جعفر لاعب فريق الزمالك، ثقة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، وذك في أول ظهور للاعب مع المدرب الجديد، وذلك بعد أن كان مستبعدا عن المباريات لأسباب فنية خلال الفترة الماضية.

وشارك جعفر في مباراة الزمالك أمام إنبى والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية، بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب.

وكان آخر ظهور لسيف جعفر مع الزمالك في مباراة إنيمبا النيجيرى ببطولة الكونفدرالية في يناير الماضى، حيث كان يتم الاستعانة به على مقاعد البدلاء فقط، وخلال ظهوره في أول مباراة له مع بيسيرو قام بصناعة الهدف لعبد الله السعيد، رغم مشاركته في المباراة لمدة 6 دقائق فقط.

ونجا سيف جعفر من قرار مسئولى ملف الكرة خلال الفترة الماضية، بالاستبعاد من التدريبات الجماعية ومعه 5 لاعبين اخرين وقتها ، إلا أنه بعد الاستعانة بلجنة استشارية تم إعادة التقييم ، وبالفعل حصل على فرصة مع بييسيرو وأثبت خلالها أحقيته في الفرصة التي نالها من المدرب.