شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عن تعاقد غير مسبوق مع شركة الكرة بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النادي الأهلي و شركة الأهلي لكرة القدم عقدًا، تؤول بموجبه كافة الحقوق التجارية والإعلانية، وحقوق الصورة، وحقوق الظهور الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى شركة الأهلي لكرة القدم، وذلك في مقابل أن تتحمل الشركة نسبة من ميزانية التعاقدات الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ووفقا لبيان النادي الأهلي للإعلان عن التوقيع يمثل هذا التعاقد أحد أهم المهام التي أوكلت لشركة الأهلي لكرة القدم منذ تأسيسها، وتعد خطوة غير مسبوقة ونقلة مهمة في طريقة إبرام النادي الأهلي للتعاقدات والشراكات التي تعود بالنفع على قطاع كرة القدم بصورة عامة، والفريق الأول لكرة القدم بصفة خاصة، وتعزز من استمرارية النجاح والتفوق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.