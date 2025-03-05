شكرا لقرائتكم خبر عن سر تواجد مصطفى فتحي فى قائمة بيراميدز الليلة رغم الحادث والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق بيراميدز مع نظيره سيراميكا في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى، وأعلن الكرواتى كرونسلاف يوتشيتش المير الفني لفريق بيراميدز قائمة المباراة ، والتي ضمت مصطفى فتحي، لاعب الفريق، رغم مرور ساعات على الحادث الذى تعرض له وكاد أن يفقد حياته.



حادث مصطفى فتحى

مصطفى فتحي في قائمة بيراميدز

وجاء تواجد مصطفى فتحي في قائمة بيراميدز للمباراة المرتقبة، في ظل عدم تعرضه لأى إصابات خلال الحادث، و نجاته دون أي كدمات من حادث السيارة، حيث وجد الجهاز الفنى للفريق ان حالة اللاعب تسمح له بالتواجد فى القائمة.

مصطفى فتحي فى قائمة بيراميدز أمام سيراميكا

وتضم قائمة بيراميدز للمباراة كل من شريف إكرامي، أحمد الشناوي، يوسف نادر فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع علي جبر، محمد حمدي، طارق علاء، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، وفيما يخص خط الوسط بلاتي توريه، مصطفى فتحي ، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي ، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل ، محمود دونجا، أحمد توفيق ، وفى الهجوم يوسف أوباما، فيستون ماييلي، دودو الجباس، مروان حمدي.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا

يغيب عن بيراميدز في المباراة كل من أحمد سامي والذى يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة ، رمضان صبحي لمعاناته من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا، بالإضافة إلى محمود مرعي لوجود شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة ، وكذلك وليد الكرتي لشعوره بالام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب

