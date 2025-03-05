شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح تصويت الجمهور على اختيار لاعب الشهر والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادى الزمالك باب التصويت لجائزة لاعب الشهر، و المقرر أن يقوم الجمهور بالتصويت خلالها لاختيار اللاعب المفضل لديها خلال شهر فبراير.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية عبر الفيس بوك:" جائزة لاعب شهر فبراير صوت الان للاعبنا الأفضل برايك".



جائزة الشهر

نجح فريق الزمالك في كسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة ينهي نادي الزمالك الدور الأول ببطولة الدوري في المركز الثالث بشكل رسمي بعد ما ارتفع رصيده للنقطة 32، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.