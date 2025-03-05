شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي إبنة شقيق هاني أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، ابنة شقيق هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

في سياق مغاير ، أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الفروع والمناطق بشأن التأكيد على تطبيق الضوابط الصحية المنظمة للمباريات الرسمية والودية، والتى يجب اتباعها طبقا لنص القرار الوزارى رقم 1642 لسنة 2024.