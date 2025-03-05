شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 5 ألقاب أفريقية تزين تاريخ نادي الزمالك في الأدغال والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد إنجازاً حققه نادي الزمالك، والذي يمتلك في رصيده 5 ألقاب أفريقية بدوري الأبطال.

دوري أبطال أفريقيا 1984

في 8 ديسمبر لعام 1984 توج الزمالك بطلا لدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره النيجيرى شوتنج ستارز بطل نيجيريا بملعبه بهدف نظيف سجله أوبنج مدافع نيجيريا بمساعدة فاروق جعفر فى الدقيقة 56، وأكد الأبيض تفوقه فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما جمال عبد الحميد بواقع هدف فى كل شوط، وكان الهدف الثانى من ضربة جزاء.

دوري أبطال أفريقيا 1986

حصد نادي الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، بعد تبادل الفوز 2-0، قبل أن يحسمها أبناء القلعة البيضاء بركلات الترجيح 4-2.

دوري أبطال أفريقيا 1993

تعادل فريق الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني في لقاءي الذهاب والعودة سلبيا في دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض البطولة بركلات الترجيح 7-6.

دوري أبطال أفريقيا 1996

استطاع الزمالك تجاوز عقبة شوتنج ستارز النيجيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز كل فريق 2-1 في ملعبه، وتمكن الزمالك من تحقيق اللقب في النهاية بركلات الترجيح 4-3.

دوري أبطال أفريقيا 2002

في 13 ديسمبر 2002 توج نادى الزمالك بطلا لقارة أفريقيا بعد فوزه على نظيره الرجاء المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض لقب البطولة للمرة الخامسة فى تاريخه والأخير حتى الآن، لقاء الذهاب أقيم فى المغرب وانتهى بالتعادل السلبى، فيما انتهى لقاء الإياب الذى أقيم فى القاهرة بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه تامر عبد الحميد نجم خط وسط الفريق الأبيض السابق.