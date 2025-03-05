شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي ضد طلائع الجيش فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".



أرقام الأهلى وطلائع الجيش

أرقام الأهلي ضد الطلائع

يملك فريق الأهلى 36 نقطة في المركز الثانى في ترتيب دورى nile، بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف.

فيما يملك طلائع الجيش 21 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

فاز الأهلى على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى المصرى فيما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.