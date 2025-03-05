الامارات | 3 لاعبات يمثلن منتخب الإمارات في "آسيا والمحيط الهادي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات النسخة السابعة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لسيدات الغولف، والتي تقام خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس الجاري في نادي هوينا شورز بمدينة دويكسوين الفيتنامية.

ويمثل الإمارات في هذا المحفل الكبير اللاعبات انتصار الريش، ولارا الشيب، وهناء ألان، بقيادة المدربة فلورا بيوث.

وتشارك اللاعبة انتصار الريش في البطولة بمعنويات عالية ومستوى فني يدعو إلى التفاؤل حيث تحتل مركزا مميزا في تصنيف الاتحاد الإماراتي للغولف، إثر الفوز ببطولة ترامب المفتوحة للسيدات في نادي ترامب الدولي للجولف بدبي، إلى جانب تحقيقها عدة مراكز متقدمة في منافسات الهواة في الإمارات.

وإلى جانب انتصار الريش، أنهت كل من لارا الشيب وهنا الان استعداداتهما للبطولة بهدف المنافسة على المراكز الأولى، وبطموحات عالية على ضوء نتائج مميزة حققتاها في أكثر من منافسة خارجية، وأرقام وتصنيفات جيدة تشهد لهما بالكفاءة.

وقالت مدربة المنتخب فلورا بيوث: "إن هذه البطولة فرصة كبيرة للاعبات الإمارات لاختبار قدراتهن على الساحة الآسيوية والعالمية، وهي محطة مهمة للاستحقاقات المقبلة سواء الخليجية أو العربية، واتحاد الإمارات للجولف يحرص على المشاركة في مثل هذه البطولات لاكتساب الخبرات الدولية".