دوري أبطال أوروبا: إيثان مبابي رهان ليل الرمادي ضد دورتموند

الرياص - اسماء السيد - دورتموند : بعد مشاركته كلاعب أساسي مع ليل الفرنسي للمرة الأولى في مسيرته ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن 18 عاما، لم يحقق إيثان مبابي نجاح شقيقه كيليان ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب فيستفالن شتاديون قبل ثماني سنوات.

أشهر مدرب ليل برونو جينيزيو بسلاح مفاجئ عندما أشرك إيثان في التشكيلة الأساسية، قبل ساعة من انطلاق المباراة. حلّ مبابي بدلا من الهولندي ميتشل باكر في الخط الهجومي وتحديدا في مركز الجناح الأيمن.

وأوضح المدرب البالغ 58 عاما "قدم إيثان أداء جيدا في باريس (خسر فريقه 4 1 امام سان جرمان السبت) وأردت أيضا التمتع بالاختراق والسرعة في المقدمة".

وتابع "لدينا الكثير من المشاكل في ما يتعلق بلاعبي الهجوم: بعضهم لا يزال مصابا، والبعض الآخر يعود للتو من الإصابة، فكرت في (البلجيكي) ماتياس فرنانديس باردو وريمي كابيلا. أردنا استغلال العمق والمساحات خلف الدفاع. أعتقد أن إيثان مبابي قدم ساعة مثيرة للاهتمام للغاية".

اعتاد مدرب ليل على الرهانات التكتيكية الجريئة التي حاول تطبيقها هذا الموسم في المسابقة القارية المرموقة، فنجح فريقه بالتأهل الى الدور ثمن النهائي مباشرة بحلوله سابعا في دور المجموعة.

ففي المباراة ضد أتلتيكو مدريد الاسباني، أشرك تشكيلة شابة جدا تمكنت من الفوز في ملعب ميتروبوليتانو (3 1).

وفي بولونيا، نجح أيضا في تحقيق نتيجة جيدة من خلال إشراك الكونغولي نغالايل موكاو (20 عاما) كصانع ألعاب، فحقق الفوز (2 1).

الأكثر خطورة في الشوط الأول

منذ بداية الموسم، كانت المحطات التي لعب بها إيثان مبابي أساسيا تحت قيادة جينيزيو، نادرة.

بعد تعرضه لالتواء في تموز/يوليو الماضي، ثم إصابته في الفخذ في بداية الموسم، اضطر الشقيق الأصغر لنجم ريال والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي للخضوع لعملية جراحية مطلع تشرين الأول/أكتوبر بسبب تمزق العضلة الرباعية للفخذ.

أبعد هذا التدخل الجراحي اللاعب الشاب عن الملاعب حتى أواخر كانون الثاني/يناير 2025، ولم يشارك سوى لبضع دقائق في المباراة التي خسرها فريقه ضمن الدوري الفرنسي امام ستراسبورغ 1 2.

وفي أمسية صاخبة الثلاثاء على ملعب فيستفالن شتاديون المهيب في دورتموند وسط حضور حوالى 80 ألف متفرج، يتقدمهم المدرج الضخم الذي يضم 25 الفا ويعرف بـ"الجدار الاصفر" الخاص بمشجعي الالتراس، كان إيثان أحد أبرز لاعبي نادي شمال فرنسا، في مباراة مغلقة للغاية من الناحية الدفاعية وخجولة جدا بالفرص.

وكان مبابي أحد الذين شكلوا الخطورة الاكبر على مرمى الحارس السويسري غريغور كوبل خلال الشوط الأول، في ظل أداء حذر بشكل عام لفريقه.

في الدقيقة الخامسة، أبعد قائد دورتموند إيمري دجان عرضية مبابي برأسه. وفي الدقيقة 30، أرسل عرضية بقدمه اليسرى تصدى لها كوبل بسهولة.

"صفات مميزة لكرة القدم الحديثة"

وكان جينيزيو قال بعد المباراة ضد لوهافر (خسر فريقه 2 1) والتي شارك فيها إيثان مبابي في الشوط الثاني "أعتقد أنه شاب يتمتع بصفات مميزة لكرة القدم الحديثة، وخصوصا بالنسبة للاعب هجومي. إنه سريع وقادر على الاختراق السريع والكرة بحوزته، ويتمتع بثقة كبيرة في نفسه".

وفي الشوط الثاني، وقبل هدف التعادل لفريقه الذي جاء اثر تمريرة متقنة من الكندي جوناثان ديفيد للايسلندي هاكون هارالدسون، جرب مبابي الأصغر حظه بقدمه اليسرى من ركلة حرة، لكن تسديدته لم تعبر حائط الصد.

ونوه جينيزيو في بداية شباط/فبراير "عندما يعود اللاعب إلى المنافسة، فإنه يحتاج إلى إيجاد الإيقاع، إيقاع المباريات، لأن لا شيء يحل مكان المباريات".

لم يشارك إيثان لمدة تسعين دقيقة كاملة، حيث خرج في الدقيقة 71 ليحل مكانه فيرنانديس باردو العائد أيضا من إصابة.