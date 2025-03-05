شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مثيرة بين سيراميكا وبيراميدز تاريخيا قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا بقيادة على ماهر فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوى، في أقوى مواجهات الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز، نظرا لقوة الفريقين، واقتراب المستوى الفني بين اللاعبين .

تاريخ المواجهات

تتسم مواجهات سيراميكا وبيراميدز بالندية والإثارة، حيث تواجه الفريقان في 11 مباراة قبل لقاء اليوم، حيث حقق بيراميدز الفوز في 6 مباريات وفاز سيراميكا في 4 لقاءات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، سجل لاعبو الفريق السماوى 25 هدفا، بينما سجل لاعبو سيراميكا 24 هدفا.

ويعد صلاح محسن مهاجم سيراميكا السابق والمصرى الحالي هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، بجانب فيستون ماييلى وأحمد القندوسى بهدفين لكل منهما، وإسلام عيسى الذى نجح في التسجيل للفريقين.

يدخل بيراميدز اللقاء متصدرا جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعد فوزه الأخير خارج ملعبه على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويأمل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاستمرار نغمة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة بعيدا عن الأهلى صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة.

ويعول يورتشيتش على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم إبراهيم عادل ومصطفى فتحى ورمضان صبحى ومحمد حمدى الظهير الأيسر والمغربى محمد الشيبى ، بالإضافة لأحمد الشناوى في حراسة المرمى ، وثنائى الدفاع على جبر وأحمد سامى.

في المقابل يدخل سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى والتعاقد مع على ماهر الذى حقق مع الفريق أولى انتصاراته الجولة الماضية على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف رفعت رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز السادس.

ويسعى على ماهر لمواصلة العروض القوية من أجل المنافسة على المربع الذهبى واللعب في الكونفيدرالية الأفريقية العام المقبل خاصة وأن الفريق يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين.