شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون لوضع الرتوش النهائية على قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس والمقرر انطلاقه يوم 16 مارس.

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.