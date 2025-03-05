شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. كهربا توهج فى الزمالك وصنع تاريخا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلى والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذى اختار أن يلعب بقميص قطبى الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية فى الشارع الرياضى وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدى.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومى حكاية نجم كروى، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدى الذى جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفى نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن محمود كهربا لاعب الأهلي والزمالك السابق والاتحاد الليبي الحالي، الذي بدأ حياته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل وينضم إلى نادي إنبي ويتألق معه ويقوده تألقه نحو الانضمام إلى الزمالك والذي توهج معه وأصبح من نجوم الكرة المصرية.

وفي صيف 2019 قرر كهربا الرحيل عن الزمالك والانضمام إلى أفيش البرتغالي واستمر معه ستة أشهر قبل أن يعود إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي، وهي الصفقة التي أحدثت ضجة كبيرة، باعتبار أن اللاعب رحل عن ميت عقبة وعقده ساري مع الفريق الأبيض وتم معاقبته فيما بعد من قبل الفيفا لصالح الزمالك.

وتعد صفقة كهربا من أكثر الصفقات التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي المصري، لاسيما أنه ترك الزمالك وبعد فترة وجيزة انضم للغريم التقليدي الأهلي، وتكمن الأزمة في أنه رحل عن الأهلي بعدما قرر فسخ العقد من طرف واحد رغم سريان عقده الموثق في اتحاد الكرة.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئى الأهلى انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبى، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبى خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014 خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى لكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفى أغسطس من عام 2015 انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك، حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

توج محمود كهربا بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك لعب كهربا فى صفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى خلال الفترة ما بين أغسطس الماضى وحتى ديسمبرالماضى، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة فى 31 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 شهور وتوقيع غرامة مالية مليونى دولار

وتعاقد الأهلى مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخاض كهربا مع الفريق 116 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 11.