شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بدون عماد حمدى فى أولى مباريات مجموعة الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى خدمات عماد حمدى لاعب الوسط الدراويش، فى أولى مبارياته فى الدور الثانى لحسم الهروب من الهبوط لدورى المحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى مشواره فى الدور الأول بالمركز السادس عشر فى ترتيب دورى nile.

ويغيب عماد حمدى عن الإسماعيلى بعد حصوله على إنذار أمام زد، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، فى الجولة السابعة عشرة من الدورى، وهو الإنذار الثالث الذى يحصل عليه بعد إنذارين في مباراتى غزل المحلة وسيراميكا.

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل من الإسماعيلى و زد المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".