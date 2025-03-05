شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ أحمد الجفالى فى الزمالك بعد الإصابة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك إلى فحوصات طبية اليوم، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تحدد الفحوصات التى سيخضع لها الجفالى مدى إصابته، وموعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

كان الجفالى شعر بآلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة إنبى، وتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول للمباراة التى جمعت الفريقين باستاد المقاولون العرب.

وحقق الزمالك الفوز على إنبى بثلاثية سجلها كل من عبد الله السعيد "هدفين"، وناصر منسى هدف، ليقفز الزمالك للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.