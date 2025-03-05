شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى ضد طلائع الجيش اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى 11 لاعبا فى مباراته أمام طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

غيابات الأهلى ضد طلائع الجيش

يغيب عن الأهلى فى مباراة الطلائع 11 لاعبا هم: "يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدى أفشة – كريم فؤاد – على معلول – طاهر محمد طاهر للإصابة ومصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - عمر الساعى وسمير محمد لأسباب فنية".

ضمت قائمة الفريق كلا من.. محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي ونيتس جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على القمة بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد.