لماذا أثار ظهور أبو تريكة ضجّة على مواقع التواصل؟

الرياص - اسماء السيد - أثار ظهور النجم المعتزل للمنتخب والنادي الأهلي المصري لكرة القدم محمد أبو تريكة في إعلان ترويجي ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ظهور أبو تريكة على الشاشات المصرية بعد غياب لسنوات، لم يكن اللاعب المصري يظهر خلالها إلا على شاشات غير مصرية.

الإعلان الذي تمّ بثّه مع بداية شهر رمضان، هو إعلان ترويجي لاستاد النادي الأهلي الجديد، وقد ضمّ إلى جانب أبو تريكة باقة من نجوم الأهلي، الملقب بالقلعة الحمراء

ويستهدف الإعلان حصول النادي على مساهمات من الجمهور لبناء الاستاد الجديد في مدينة الشيخ زايد، وذلك في مقابل كتابة أسماء المساهمين على أحجار البناء.

ولم تكد تمضي ساعات من فتح باب الحجز، حتى أعلنت شركة القلعة الحمراء -المسؤولة عن إنشاء الاستاد الجديد- عن نفاد المرحلة الأولى من أحجار البلاتينيوم، الذي يصل ثمن كتابة الاسم على الحجر الواحد فيها إلى 2.5 مليون جنيه مصري (أي نحو 50 ألف دولار أمريكي)، بحسب موقع "في الجول " المتخصص بالشأن الرياضي في مصر.

ويعدّ "تخليد اسم المساهمين على جدران الاستاد" نظير مقابل مالي، تقليداً سبقتْ إليه أندية رياضية مثل برشلونة وليفربول وأرسنال.

وعلى جدران وسائل التواصل الاجتماعي، أثار هذا الظهور المفاجئ والمميّز لأبو تريكة ضجة كبيرة بين مُرحبّين ورافضين.

ورأى فريق المرحبين في ذلك الظهور "لَفتة عظيمة من مؤسسات الدولة التي وافقت على الإعلان ... ومؤشراً إيجابيا"، آملين في أن يكون ذلك بداية لرجوع اللاعب المصري إلى بلاده، وفق تعبيرات بعضهم.

ورصد هؤلاء كيف حصد الإعلان عددً كبيراً من المشاهدات في وقت قياسي، مرجعين ذلك إلى ظهور أبو تريكة، الذي كان يُلقّبه جمهوره بعدد من الألقاب بينها : "أمير القلوب، والماجيكو والقديس".

على الجانب الآخر، عبّر البعض عن رفضه لظهور أبو تريكة في إعلان رسمي، متّهمين اللاعب المعتزل بالتورّط في مساندة جماعات إرهابية.

وسابقاً، صدرت بحق أبو تريكه قائمة طويلة من الاتهامات تتعلق بانضمامه إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر؛ حيث تُصنًّف "كمنظمة إرهابية" منذ عام 2013، وكان أبو تريكة قد اتُهم بالمساهمة في تمويل الجماعة.

ودعا أنصار هذا الفريق إلى وقف أي إعلان لأبو تريكة، "لحين حصوله على براءة" مما يُنسَب إليه من اتهامات.

وفي ردٍ على تلك الآراء، دافع فريق من المعلقين عن أبو تريكة، قائلين إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرين إلى أن "أبو تريكة لم تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي ونافذ في أي قضية"، بحسب رأيهم.

ولم يصدر ضدّ أبو تريكة حتى الآن حكم قضائي، كما لم يرِد اسمه في أيّ قرار إحالة رسمي إلى المحاكمة في قضية تتعلق بالإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدراج على قوائم الإرهاب هو إجراء احترازي وليس إدانة أو حكماً قضائيا نهائيا.

وإلى جانب هؤلاء، تصدّى فريق للدفاع عن أبو تريكة، نافين عنه تهمة الإرهاب.

يذكر أن أبو تريكة في عام 2012، كان قد أعلن دعمه للرئيس السابق محمد مرسي، الذي كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين.

فيما رأى آخرون أن الضجة لا تتعلق بالإعلان وإنما بـ "ما بعد الإعلان"، مشيرين إلى أن "جهة مُهمة في مصر قررت تسوية ملف أبو تريكة وإعادته لمصر"، على حدّ تعبيرهم.

وفي ليلة بثّ الإعلان، وجّه محمد كامل رئيس الشركة المنفّذة للاستاد "القلعة الحمراء" الشُكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما اعتبره البعض موافقة ضمنية من الدولة على هذا ظهور أبو تريكة.

ولحدّ الآن، لم يُصدر النادي الأهلي بيانا رسمياً في هذا الصدد.

ويعدّ محمد أبو تريكة، البالغ من العمر 46 عاما، نجم الأهلي السابق، أحد أنجح لاعبي كرة القدم الأفارقة في جيله، وقد اعتزل في عام 2013.

وأُدرج اسم أبو تريكة على قائمة الإرهاب بسبب الاتهامات التي وجهت له سابقاً، لكنّ محكمة النقض المصرية ألغت في مايو/أيار الماضي القرار القضائي الخاص بإدارج أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

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من جهته، نفى أبو تريكة، مراراً صحة الاتهامات الموجهة إليه.

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في مصر في عام 2015، يتعرّض كلّ من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية لتجميد أمواله وحظره من التصرّف في ممتلكاته الخاصة، ومنعه من السفر، كما يوضع على قوائم ترقّب الوصول، ويُسحب جواز سفره أو يُلغى أو يُمنع تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج.

ويعيش أبوتريكة حالياً في دولة قطر، حيث يعمل محللًا بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.