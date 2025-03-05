دورة إنديان ويلز: ألكاراس الساعي للقب ثالث تواليا "أتقبّل الضغوط"

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : قال الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف ثالثا عالميا، إنه "أتقبل الضغوط" في سعيه للقب ثالث تواليا في دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

ويمكن أن يصبح ألكاراس، بطل عامي 2023 و2024، ثالث لاعب في التاريخ يحرز الكأس ثلاث مرات تواليا بعد السويسري روجيه فيدرر (2004 2006) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (2014 2016).

قال ابن الـ 21 عاما في مؤتمر صحافي "أعلم أن هذا شيء لم يحققه سوى لاعبين إثنين في التاريخ. أتقبّل الضغوط. لكني أحاول ألّا أفكر في الأمر، فقط أستمتع به".

وأضاف في يوم دافئ حيث وصلت درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية وهو ما يميز نهاية الشتاء في كاليفورنيا "في كل مرة آتي إلى هنا أستمتع بالتمارين والمباريات كثيرا. كل شيء سهل بالنسبة لي هنا. كل ما أفكر فيه هو الاستمتاع بهذه الدورة التي أتطلع إليها كل عام".

وكان ألكاراس توّج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في المناسبتين.

وتابع بعد وصوله في وقت متأخر من مساء الاثنين وتمكنه من الاستمتاع بجولة غولف في الصباح "أدرك أنني أظهر أفضل ما لديّ في كرة المضرب عندما أستمتع. في بعض الأحيان لا أفكّر في ذلك، بل أفكر كثيرا في النتيجة والألقاب وكيف يجب أن ألعب، وأفقد الشيء الأساس، وهو متعة اللعب".

ويستهل ألكاراس، على غرار باقي اللاعبين المصنفين الاوائل، مشواره مباشرة في الدور الثاني الجمعة أو السبت، إما ضد الفرنسي كونتان هاليس أو بمواجهة لاعب متأهل من التصفيات.

قد يلتقي ألكاراس في ربع النهائي مع ديوكوفيتش، المتوّج في إنديان ويلز 5 مرات والذي تغلب على الإسباني في ربع نهائي أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.