شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. اليوجا من التمارين الهامة للحفاظ على صحتك بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك في شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير تغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن تمارين اليوجا تعتبر تمارين مناسبة جدًا للأوقات التي تعاني منها من انخفاض طاقة الجسم، حيث تحقق فوائد متعددة، من بينها إنقاص الوزن، والتخلص من التوتر، وتعزيز الحالة المزاجية.ويمكن ممارسة اليوجا خلال أوقات الصيام أو بعد الإفطار.

وأضاف شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.