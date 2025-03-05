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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى 2025 قبل لقائى الأهلى وبيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد اللهالأربعاء، 05 مارس 2025 11:48 ص
يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري 2025 قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الـ17 من المسابقة، والتي تشهد مواجهات الأهلى ضد طلائع الجيش، بتروجيت ضد غزل المحلة، وبيراميدز ضد سيراميكا.جدول ترتيب الدوري المصري 2025
جدول ترتيب الدوري المصري 2025
ويعتلى فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة قبل مباريات اليوم، فيما جاء الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، واحتل المصرى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة عشرة من دورى nile بإقامة 3 مباريات تجمع الأهلى مع طلائع الجيش وبتروجت مع غزل المحلة وبيراميدز مع سيراميكا في مواجهات قوية، خاصة أنها الجولة الأخيرة والتي سيتحدد على إثرها التسعة الأوائل الذين سيشاركوا على المنافسة على بطل الدورى، بينما ينافس آخر تسعة على الهبوط لدورى المحترفين.
ويقام الدوري المصري هذا الموسم بنظام مختلف بتأهل أفضل 9 أندية في الدور الأول من حيث الترتيب، للمشاركة في دورة التتويج بالدور الثاني لتحديد البطل والفرق التي تشارك بالبطولات القارية، وتلعب الأندية التسع الأخرى في مجموعة لتحديد الفريقين الهابطين.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.
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