شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم فى ختام الدور الأول لدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم الأربعاء، فى ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile، التي تشهد 3 مباريات قوية بين الأهلى وطلائع الجيش، بتروجت وغزل المحلة، وبيراميدز وسيراميكا.

وجاءت اختيار الحكام كتالى..

الأهلي ضد طلائع الجيش

يدير المباراة الحكم طارق مجدي ويعاونه أحمد لطفي وشهاب راشد مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديوVAR ، وعلاء صبري مساعدا لتقنية الفيديو.

بتروجت ضد غزل المحلة

يدير المباراة الحكم إبراهيم محمد ويعاونه عماد العقاد وعمرو جمعة مساعدين، عمرو رمضان حكم رابع، صبري العمراوي حكما لتقنية الفيديوVAR ، وأحمد توفيق مساعدا لتقنية الفيديو.

بيراميدز ضد سيراميكا

يدير المباراة الحكم أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين، سيد منير حكم رابع، محمد الشناوي حكما لتقنية الفيديوVAR ، ووليد عبدالرازق مساعدا لتقنية الفيديو.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بنظام مختلف بتأهل أفضل 9 أندية في الدور الأول من حيث الترتيب، للمشاركة في دورة التتويج بالدور الثاني لتحديد البطل والفرق التي تشارك بالبطولات القارية، وتلعب الأندية التسع الأخرى في مجموعة لتحديد الفريقين الهابطين.

وضمنت أندية بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا وفاركو والبنك الأهلي التواجد في مجموعة التتويج.