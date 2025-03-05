شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطلب سرعة تجهيز المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك تقريرا من الجهاز الطبى عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للمشاركة مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، والتى تغيبوا عن مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب الاصابات.

وعلى رأس المصابين بالفريق محمود جهاد، احمد حمدى ، حمزة المثلوثى ، بالاضافة الى احمد فتوح الذى تجددت اصابته اكثر من مرة وكذلك محمد عبدالشافى

وتجددت اصابة فتوح فى الركبة، والتى عانى منها الفترة الماضية وتسببت فى غيابه عن مباريات فريقه امام فاركو وبتروجت والاهلى، وعاد امام زد، لتعاوده الاصابة مرة اخرى قبل مواجهة انبى والتى تغيب بسببها عن المباراة أيضا، بينما يعانى محمود جهاد من اصابة بالعضلة الخلفية حيث غاب عن مواجهة الزمالك أمام كل من بتروجت والأهلى وزد، حيث تعرض للإصابة قبل مواجهة بتروجت ويخضع للتأهيل في الفترة الحالية حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وفيما يخص احمد حمدى فجارى تأهيله من الرباط الصليبى ومحمد عبدالشافى للاستمرار فى التأهيل حيث لم يصبح جاهزا حتى الان للمشاركة.

وطلب بيسيرو سرعة تجهيز المصابين للحاق بمباريات الفريق الفترة المقبلة، دون التعجل في عودتهم إلا بعد التأكد من تمام شفاؤهم.