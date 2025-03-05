شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش فى لقاء اليوم.. بن شرقى أساسى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام طلائع الجيش مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

مشوار الأهلي في الدوري.. سلسلة انتصارات وتعادلات قبل حسم القمة الأخيرة

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، ثم الفوز على الإسماعيلى برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وأخيرا الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف.