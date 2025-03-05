شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء والشهرة.. قفة من الدخان للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

أحمد أمين قفة

يعتبر أحمد أمين "قفة" من اللاعبين الذين واجهوا كل أنواع الصعاب في بداية مسيرتهم، حيث بدأ في اللعب في مركز العياط بلده، ومثله مثل كل لاعب ذهب للاختبارات ولكنه لم يتم اختياره ليبتعد عن الكرة 6 سنوات ثم عاد في سن الـ18 للمشاركة مع العياط ولكنه لم يشارك باستمرار، إلا أنه لفت أنظار مسئولي نادى الشرقية للدخان الذين تعاقده معه مقابل 40 ألف جنيه من العياط".

ويعد علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق صاحب الفضل الكبير في مسيرة أحمد أمين قفة لأنه هو من اختاره من العياط ومنحه الفرصة في الشرقية للدخان ليتألق وينتقل إلى سيراميكا، إلا أنه لم يشارك مع الفريق واكتفى بصناعة هدف خلال الـ3 مباريات التي لعبها، ثم خرج إعارة إلى المقاصة ثم إعارة إلى إيسترن كومبانى.

وعاد أحمد أمين مرة أخرى إلى إيسترن كومبانى "الدخان سابقا" معارا من سيراميكا ليعود للمشاركة ويساهم في 6 أهداف في 16 مباراة على الرغم من ضعف فريقه وهبوطه للقسم الثانى، إلا أن مسئولي نادى إنبى دخلوا في مفاوضات قوية مع سيراميكا الذى أعاد له اللاعب بعد انتهاء إعارته وحصلوا على خدماته مقابل ضم النيجيري جون إيبوكا.

ولعب أحمد أمين قفة مع إنبى حتى الآن 72 مباراة ساهم خلالها في 22 هدفا، حيث سجل 20 هدفا وصنع هدفين لزملائه، ليدخل القطبان في مفاوضات مباشرة مع إنبى للحصول على خدماته ولكن المفاوضات لم تتم للنهاية.

منتخب مصر

وكلل أحمد أمين قفة مجهوده بعد انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة بعدما منحه حسام حسن المدير الفني للفراعنة فرصة الظهور الأول مع المنتخب في مباراة بوركينا فاسو 6 يونيو 2024 والتي شارك فيها دقيقة واحدة، ثم مشاركته أساسيا في مباراة غينيا بيساو لمدة 72 دقيقة، ليتحول من لاعب درجة ثانية إلى لاعب دولى.