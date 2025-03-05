شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات أحمد فتوح تدفع الزمالك إلى تحرك جديد فى ملف محمود بنتايج والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتفعيل عقد شراء المغربى محمود بنتايج لاعب سانت إتيان الفرنسى المعار إلى القلعة البيضاء، فى الوقت الذى يتعرض فيه أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للإصابات فى الفترة الأخيرة.

وفتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم فى سانت إتيان الفرنسى، من أجل تخفيض قيمة بند شراء المغربى محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، حيث يرغب الزمالك فى تخفيض القيمة من مليون يورو إلى 650 ألف يورو.

ويتواصل مسئولو الزمالك مع مسئولى سانت إتيان للتوصل لاتفاق حول قيمة بند شراء اللاعب، المنصوص عليه فى عقد الإعارة، وطريقة السداد، التى ستكون عن طريق الأقساط.

وكانت إدارة الزمالك وقعت عقدا آخر مع بنتايج لمدة 3 سنوات، حيث سيتم تفعيل هذا العقد الجديد حال تفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الفرنسى.