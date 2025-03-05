شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الطلائع في سهرة رمضانية بدوري nile.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويملك فريق الاهلى 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يملك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الاهلى على حرس الحدود بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل الطلائع مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على القمة بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد مجدى أفشة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر و يحيى عطية الله ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة ويتسلح المارد الأحمر بنجومه المتألقين جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على وأشرف بن شرقى.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد.

في المقابل ، يتطلع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى اليوم لمواصلة نتائجه الايجايبة في المسابقة المحلية ، وحذر بسيونى لاعبى فريقه من خطورة ثلاثى النادي الأهلي أشرف بن شرقى ،و إمام عاشور، والسلوفيني جراديشار.

وشدد عبد الحميد بسيونى على لاعبيه ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في لقاء الليلة ، ويتطلع بسيونى لتحقيق نتيجة إيجايبة لإنهاء الدور الأول في التسعة الكبار.