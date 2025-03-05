شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأربعاء فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

1- موقف الأهلى والطلائع فى جدول الدوري

يملك فريق الأهلى 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يملك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

2- نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

وفاز الاهلى على حرس الحدود بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل الطلائع مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3- الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.03 مليون يورو

4- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 152 مباراة، فاز فى 105 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 300 هدفا وتلقت شباكهم 118، وخرج بشباك نظيفة فى 84 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

5_ مواجهات الاهلى والطلائع

التقى الاهلى مع طلائع الجيش في 39 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 30 فوز وتعادل في 7 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 71 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.