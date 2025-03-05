شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. أول لقب كونفدرالية على حساب نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
بعد تخطى الزمالك دور المجموعات بصعوبة، ألتقي مع فريق حسنية أغادير المغربى فى دور الـ 8، وتخطى بطل المغرب بالتعادل معه سلبيا في المغرب ذهابا ثم الفوز عليه بهدف نظيف في القاهرة إيابا.
وفى دور نصف النهائي، ألتقي الزمالك مع النجم الساحلى التونسى، وفاز بهدف نظيف ذهابا في القاهرة، ثم تعادل معه سلبيا في تونس إيابا ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية، ويلتقي مع فريق نهضة بركان المغربى، وتنتهى مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض لصالحه ليحسم أول بطولة كونفدرالية في تاريخه.
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