حكاية بطولة زملكاوية.. أول لقب كونفدرالية على حساب نهضة بركان

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

الزمالك حقق أولى ألقابه مع بطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسخة عام 2019، رغم البداية الصعبة ومعاناة الفريق بشدة في دور المجموعات بعدما شهدت أول ثلاث جولات خسارة الأبيض أمام جورماهيا الكيني ثم التعادل مع نصر حسين داي الجزائري والتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي ليتوقع البعض وداع الزمالك للبطولة مبكرا.

الدور الثاني من مرحلة المجموعات شهدت انتفاضة زملكاوية بتحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو ثم جورماهيا والتعادل مع نصر حسين داي بالجولة الأخيرة ليتأهل الزمالك كأول المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بطل كينيا صاحب المركز الثاني.

بعد تخطى الزمالك دور المجموعات بصعوبة، ألتقي مع فريق حسنية أغادير المغربى فى دور الـ 8، وتخطى بطل المغرب بالتعادل معه سلبيا في المغرب ذهابا ثم الفوز عليه بهدف نظيف في القاهرة إيابا.

وفى دور نصف النهائي، ألتقي الزمالك مع النجم الساحلى التونسى، وفاز بهدف نظيف ذهابا في القاهرة، ثم تعادل معه سلبيا في تونس إيابا ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية، ويلتقي مع فريق نهضة بركان المغربى، وتنتهى مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض لصالحه ليحسم أول بطولة كونفدرالية في تاريخه.