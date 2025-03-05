المكملات الغذائية تقتل لاعبة كمال اجسام لا تتجاوز 20 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: توفيت لاعبة كمال الأجسام الأميركية جودي فانس في كولومبوس بولاية أوهايو عن عمر يناهز 20 عامًا بعد إصابتها بنوبة قلبية قاتلة أثناء حضورها مهرجان أرنولد الرياضي.

وكتبت عائلة فانس في منشور : "توقف قلبها بسبب مضاعفات الجفاف الشديد. ورغم كل الجهود التي بذلها المستشفى، لم يتمكنوا من إنعاشها، كانت إنسانة جميلة من الداخل والخارج، وسوف نفتقدها كل يوم. لقد كان هذا الأمر مفاجئًا وغير متوقع. أرجوكم أعطوا أسرتها الوقت الكافي لمعالجة هذه الخسارة بسلام. إذا كان أي شخص قد استفاد من هذا، فالرجاء وضع صحته في المقام الأول."

وفاة جودي، وهي ليست الحالة الأولى عالمياً، تؤشر إلى انتقال "جنون العضلات" من الشباب إلى الفتيات في السنوات الأخيرة، واللافت في الأمر أن الشباب والفتيات يتناولون منشطات ومكملات غذائية ضارة، من أجل الإسراع في تكوين النمط العضلي الضخم.

وذكرت التقارير أنها بدأت تشعر بالمرض بعد حضور المسابقة، وتم نقلها في النهاية إلى مستشفى محلي، حيث تم إعلان وفاتها فيما بعد.

وزعم مدربها، جاستن ميهالي، في مقطع فيديو على موقع إنستغرام، أن فانس كانت تستخدم مكملات غذائية ضارة محتملة دون علمه على الرغم من عدم وجود أي مسابقات قادمة. وقال ميهالي "لقد ارتكبت جودي خطأً فادحًا . لقد استخدمت مادتين خطيرتين للغاية لتحسين لياقتها البدنية، لقد فعلت ذلك دون علمي أو موافقتي أو علم عائلتها أو موافقتهم".

حصلت فانس، وهي مواطنة من تكساس، على المركز الثالث في قسم اللياقة البدنية للسيدات في معركة تكساس NPC 2024. ونشرت بانتظام صورًا لتحسين شكلها الجسدي، وأفكارًا تحفيزية ومقتبسات على حسابها على حسابها عبر انستغرام.

"لا يتم قياس البطل من خلال الانتصارات، ولكن من خلال الشجاعة في النهوض في كل مرة يسقط فيها"، هذا ما كتبه فانس الأسبوع الماضي.

"لا يتعلق الأمر بعدد المرات التي تسقطك فيها الحياة، بل يتعلق بالوقوف والمضي قدمًا ورفض الاستسلام. إن العظمة الحقيقية تتشكل من خلال المرونة، وليس فقط الانتصار"