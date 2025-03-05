شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات مثيرة في ختام الجولة السابعة عشرة لدوري nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة عشرة من دورى nile بإقامة 3 مباريات تجمع الأهلى مع طلائع الجيش وبتروجت مع غزل المحلة وبيراميدز مع سيراميكا في مواجهات قوية، خاصة أنها الجولة الأخيرة والتي سيتحدد على إثرها التسعة الأوائل الذين سيشاركوا على المنافسة على بطل الدورى، بينما ينافس آخر تسعة على الهبوط لدورى المحترفين.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بنظام مختلف بتأهل أفضل 9 أندية في الدور الأول من حيث الترتيب، للمشاركة في دورة التتويج بالدور الثاني لتحديد البطل والفرق التي تشارك بالبطولات القارية، وتلعب الأندية التسع الأخرى في مجموعة لتحديد الفريقين الهابطين.

وضمنت أندية بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا وفاركو والبنك الأهلي التواجد في مجموعة التتويج.

وضمنت 7 أندية التواجد في مجموعة الهبوط وهي الاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت وسموحة.

مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى

الأربعاء 5 مارس

الأهلى & طلائع الجيش ..9 مساء

بتروجت & غزل المحلة..9 مساء

بيراميدز & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.