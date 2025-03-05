شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يشكو الزمالك فى اتحاد الكرة بسبب مليون و400 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قدم محمد عبد الغنى، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلى الحالي، شكوى فى النادى الأبيض فى اتحاد الكرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة والبالغة مليون و400 ألف جنيه.

وجاء فى نص الشكوى أنه قبل رحيل محمد عبد الغنى عن نادى الزمالك إلى نادى البنك الأهلي، اتفق مع حسين لبيب على فسخ العقد بالتراضى وتسوية مستحقاته، بحصوله على مليون و400 ألف جنيه فى نهاية موسم 2023-24.

وأوضحت الشكوى أنه رغم هذا الاتفاق، لم يحصل اللاعب على أى أموال بعد اتفاقه مع رئيس الزمالك على هذا المبلغ، مما دفعه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك فى اتحاد الكرة.