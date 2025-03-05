شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين مساء ‏الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق كلا من:‏محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي ونيتس جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.



ويغيب عن الأهلى فى مباراة الطلائع 11 لاعبا هم: "يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول – طاهر محمد طاهر للإصابة ومصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - عمر الساعى و سمير محمد لأسباب فنية".

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج ‏العرب.‏

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.