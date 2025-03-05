شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة إنبى ويستعد لمواجهة مودرن سبورت فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراة إنبى التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى، أمس الثلاثاء مع بدء الاستعداد للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتى ستقام يوم الجمعة المقبل.

وطلب البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني للزمالك من اللاعبين ضرورة تجنب تكرار الأخطاء أمام الفريق المنافس، وغلق المساحات لمنع وصول لاعبى الخصم إلى مرمى الأبيض، مع تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات مودرن في المباراة والفوز للاقتراب خطوة نحو بطولة الكأس.

كما طالبهم بالتحسن في إنهاء الهجمة والعرضيات والتمركز لخلق فرص أكثر وترجمتها لأهداف، وإذا حافظ اللاعبون على أداء الفريق يستطيع الفوز في كل المباريات حتى إذا صادفه سوء توفيق".

وكان نادي الزمالك تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على أبوقير للأسمدة بثنائية دون رد، بينما صعد مودرن بالتغلب على الشمس بخمسة أهداف مقابل هدفين.