شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى .. أسطورة حراسة المرمى فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستمر خلال شهر رمضان في الحديث كل يوم عن حكاية أحد أساطير حراس المرمى الذين نجحوا في صناعة تاريخ كبير محليا أو أفريقيا مع المنتخب الوطنى

اليوم نسرد قصة حكاية الحارس العملاق عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى مع الأهلى و المنتخب الوطنى و مع العديد من الأندية.

المولد : 15 يناير 1973 بمحافظة دمياط

بدايته : بدأ مع نادى دمياط وتألق وصعد مع الفريق للدورى الممتاز عام 1995 والذى شهد انضمامه للمنتخب الأوليمبى ، وهو ما جعله ينضم في العام الذى يليه إلى الأهلى.

انضمامه للأهلى

انتقل عصام الحضري رسميا لصفوف الأهلى عام 1996 م ليكون الحارس الاحتياطي بعد الحارس اللامع آن ذاك أحمد شوبير وحارس منتخب مصر في ذلك الوقت أيضا ، ولكن ذلك لم يمنعه من الاجتهاد ومواصلة التدريب والجد لاستغلال أول فرصة والتي كانت اللعب أمام المريخ بعد أقل من سنة واحدة إثر إصابة شوبير الذي اعتزل فيما بعد وحافظ الحضري على مكانه كحارس مرمى أساسي لدى النادي الأهلي.

ضرب الأرقام القياسية

استمر عصام الحضرى مع الأهلى ضاربا الأرقام القياسية محليا وأفريقيا ، ونجح في إحراز هدف من ركلة حرة غير مباشرة من مسافة 80 متر في مرمى كايزر تشيفر الجنوب إفريقي في مسابقة كأس السوبر الإفريقية بعد أن لعبت الصدفة دورا كبيرا في دخول الكرة للهدف. وكان له دور مؤثر في فوز الأهلي بدوري ابطال أفريقيا 2005 و2006 والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية 2006

انتقاله لسيون السويسرى

انتقل عصام الحضرى إلى نادى سيون السويسرى عام 2008 بعد حصوله على بطاقة مؤقتة من الإتحاد الدولى ، إلا أنه لم ينجح بالشكل المأمول وعاد للقاهرة سريعا .

موسم 2009 – 2010 عاد عصام الحضرى من سيون إلى الإسماعيلى بعد تسديد الأخير مبلغ 600 ألف دولار ، إلا أن الحارس انتقل في الموسم الذى يليه إلى الزمالك ولم يستمر كثيرا أيضا .

نادي المريخ السوداني

انضم عصام الحضري حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بصفة رسمية لصفوف المريخ السودانى بعقد يمتد لعامين موسم 2010-2011 في فترة الانتقالات الشتوية.

واستمر بعدها الحضرى في الإنتقال بين العديد من الأندية مثل الإتحاد السكندرى ووادى دجلة والتعاون السعودى .

الإعتزال

أعلن عصام الحضرى اعتزاله عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك في 6 أغسطس 2018

المنتخب الوطنى

حقق عصام الحضرى الثلاث بطولات الأفريقية أعوام 2006 و 2008 و 2010 مع المنتخب الوطنى بقيادة عصام الحضرى ، وشارك مع الفراعنة في كأس العام عام 2018 مع الأرجنتينى كوبر .