شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا فهد الزمالك الأسمر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"39" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادى الزمالك اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ"39"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة خاصة.

وأعلن شيكابالا أنه سيعتزل اللعب مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025، وقال في مقابلة تلفزيونية: "قررت الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.. سيكون الموسم المقبل الأخير لي مع كرة القدم، وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح".

وأضاف الفهد الاسمر: "جددت عقدي مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، وحسين لبيب (رئيس الزمالك) أبلغني بوضع الرقم المناسب لي ولكنني رفضت بالتأكيد".

وتابع: "أبلغني لبيب باختيار موعد اعتزالي في الوقت المناسب لي، ولكنني سأعتزل بنهاية الموسم الجاري ولن أستكمل تعاقدي لموسمين".

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، وتدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و5بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرة ، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

فى 26 ديسمبر 2019 رزق شيكابالا بمولوده الأول "أدم" ثم رزق بمولود ثانى اسماه نوح، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية ، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.

وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة وتابع:"أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

وإجمالا شارك شيكابالا مع الزمالك فى 392 مباراة سجل خلالها 69 هدف وصنع 88 هدف أخر وواجهت شيكابالا أزمات خرج على إثرها من الزمالك إلى الوصل الإماراتي معارا ثم تم بيعه لسبورتينج لشبونة البرتغالي وأعير للإسماعيلي والرائد السعودي وأبولون اليوناني، واستقر به الحال منذ 2020 في الزمالك.

وتوج شيكابالا مع الزمالك بـ 12 لقب هى "4 دورى + 5 كأس مصر + كأس السوبر الأفريقى + كأس السوبر المصرى + الكونفدرالية مرة".