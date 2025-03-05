الامارات | دي جراف: مشكلة النصر في الدوري «التردد في القرار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد مدرب النصر، إيدوين دي جراف، أن فريقه ارتكب أخطاء عدة أمام فريقَي الجزيرة وعجمان، في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، بسبب التردد في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى.

وتراجع النصر في الدوري من المركز الثالث إلى المركز السابع، بسبب فقدان النقاط في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري، بعد أن حصل على نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة متاحة.

وتعرّض فريق النصر للخسارة في ثلاث مباريات متتالية في بطولة الدوري أمام الوصل والجزيرة وعجمان، رغم تفوقه في امتلاك الكرة وصنع الفرص، والأفضلية داخل الملعب.

وقال مساعد المدرب، دي جراف، الذي قاد النصر في آخر مباراتين بديلاً لشرودر، المعاقب بالابتعاد عن الفريق مباراتين بعد مباراة الوصل، لـ«الإمارات اليوم»: «أمام الجزيرة خسرنا بثلاثة أخطاء قاتلة، وأمام عجمان أهدينا الفريق هدفين أيضاً، في بعض الأوقات عندما تتأخر وتتردد في اتخاذ القرار تحدث الأخطاء، وهو ما حصل في مباراة عجمان، ولكن في المقابل صنع الفريق العديد من الفرص السهلة، ولكنه لم ينجح في التسجيل».

وأضاف: «يجب أن نتحسن في الجانب الدفاعي، ونبتعد عن الضغوط، مباراة عجمان كانت أفضل من الجزيرة، وأضعنا العديد من الفرص، وفي كرة القدم عندما تهدر الفرص من الطبيعي أن تتلقى الأهداف نتيجة الاندفاع الهجومي، خصوصاً عندما تواجه فريقاً يعتمد على الهجمات المرتدة، حيث يكون تركيز اللاعبين كاملاً في الجانب الهجومي، ومن المحتمل حدوث الأخطاء في الجانب الدفاعي».