الامارات | المبارزة الإماراتية تحصد 4 ميداليات في «دورة ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل لاعبو ولاعبات الإمارات على أربع ميداليات ملونة في بطولة المبارزة التي أقيمت ضمن منافسات «دورة ند الشبا الرياضية»، التي أطلقها ويرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ونال المبارز الإماراتي، مايد محمد، المركز الثاني والميدالية الفضية في سلاح الآيبيه للرجال، عقب خسارته المباراة النهائية، أمام الإيراني محمد إسماعيلي بنتيجة (15 – 6)، فيما حصل خليفة الزرعوني على الميدالية البرونزية بعد تغلبه على المصري خالد بوهديمة بنتيجة (14 – 13).

وحصلت العنود السعدي على فضية منافسات السيدات لسلاح الآيبيه، بعدما خسرت من التونسية سارة بسباس في المباراة النهائية بنتيجة (15 – 6)، فيما نالت شيخة الزعابي الميدالية البرونزية بعد تغلبها على فاطمة الزهراء محمد بنتيجة (15 – 12) في مواجهة إماراتية خالصة.

وأقيمت منافسات المبارزة بدورة ند الشبا على يومين، بمشاركة نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم الذين تنافسوا ضمن مسابقتين لسلاح الآيبيه، هما البطولة الدولية للرجال التي شارك فيها لاعبون من 13 دولة، وبطولة الفتيات المحلية التي شاركت فيها لاعبات من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

وعقب انتهاء منافسات المبارزة تَوّج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، الفائزين، بحضور مدير الدورة حسن المزروعي، وممثل شركة بوكاري سوِت شريك الترطيب الصحي للدورة، محمود بسيوني، وممثل مجموعة التداوي للرعاية الصحية أحد الشركاء الداعمين للدورة، عبدالمنعم أمين شمس الدين، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن دورة ند الشبا الرياضية تشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد الآخر، لاسيما على صعيد منافسات المبارزة التي تمكنت من استقطاب أفضل المبارزين على مستوى العالم.

وقال في تصريحات صحافية: «أصبح هناك اهتمام من جميع المتبارزين على الوجود في دبي والمشاركة في دورة ند الشبا، نظراً إلى أهميتها في صقل المهارات واكتساب خبرات جديدة، ونحن في اتحاد المبارزة نعوّل الكثير على تلك الدورة لاستكشاف المواهب الإماراتية وضمها إلى منتخباتنا الوطنية».

وأضاف: «تُسهم مشاركة منتخبنا الوطني في دورة ند الشبا الرياضية في دعم استراتيجية اتحاد الإمارات للمبارزة، التي تهدف إلى تطوير وصقل مهارات مبارزينا الوطنيين من خلال الاحتكاك مع اللاعبين الدوليين والأبطال الأولمبيين».

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الجوجيتسو التي تُقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة أكثر من 400 رياضي ورياضية، من مختلف الجنسيات والأعمار من منتسبي الأندية والأكاديميات، الذين يتنافسون ضمن خمس فئات هي فئة الرجال (18 سنة فما فوق) وفئة الأساتذة (30 سنة فما فوق)، وفئة السيدات (18 سنة فما فوق)، وفئة الناشئين (16 – 17 سنة) وفئة الناشئات (16 – 17 سنة).

انتصار إماراتي في البادل

تمكّن فريق الإمارات للبادل من الفوز على فريق إيران بنتيجة (2 – 1)، في منافسات ند الشبا لفرق البادل.

وتمكّن الثنائي الإماراتي، ماجد الجناحي وأناو أياتس، من إنهاء الجولة الأولى بالفوز على الثنائي الإيراني، فرساد شاهي وأرشام مورادي، بنتيجة 6 – 3 و6 – 4، فيما فاز الثنائي الإيراني، هامي جولستان وأريا روجاني، بالجولة الثانية، على الثنائي الإماراتي، فارس الجناحي وإنيجو جوفري، بنتيجة 6 – 2 و7 – 6.

لكن الفريق الإماراتي عاود التقدم بعد فوز الثنائي، إجناسيو فيلارينو وإنريكي جويناجا، على الثنائي الإيراني، باهدور باسيرات وأمير جامشيدي، بنتيجة 6 - 1 و6 - 3.

كما فاز فريق الكويت على فريق أستراليا بنتيجة (2 – 1)، وتغلب فريق هولندا على فريق السعودية بنتيجة 3 – 0.

ويُختتم اليوم دور التصفيات، إذ يلتقي فريق الإمارات مع البحرين، كما يلتقي الكويت مع السعودية، وهولندا مع فريق أستراليا.