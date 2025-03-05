الامارات | سبيت خاطر: أتوقع فوز الشارقة على شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2» وكأس المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحلل الرياضي سبيت خاطر، أنه يتوقع أن يقدم شباب الأهلي والشارقة مباريات ممتعة، عندما يلتقيان خمس مرات خلال الشهر الجاري، في ثلاث بطولات مختلفة، هي دوري أبطال آسيا 2، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين، متوقعاً أن يخالف «الملك» التوقعات التي تميل لمصلحة شباب الأهلي، وأن يتفوق الشارقة في معظم المباريات.

وقال لاعب نادي العين والجزيرة والمنتخب الوطني السابق لـ«الإمارات اليوم» إن المواجهات ستكون متكافئة وصعبة جداً، موضحاً: «أتوقع أن تنتهي مباراة الدوري بالتعادل، أما كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فأتوقع أن يتأهل الشارقة إلى النهائي، والأمر نفسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، سيتأهل (الملك) أيضاً إلى نصف النهائي، وهذا هو توقعي للمباريات الخمس».

وأضاف: «العديد من التوقعات تصب في مصلحة شباب الأهلي بالفعل من ناحية الأرقام والإمكانات، وأنه على الورق وبالعناصر التي يمتلكها لديه القدرة على الفوز في جميع المباريات، ولكن عملياً كل مباراة ستكون لها ظروفها الخاصة، والشارقة لن يكون منافساً سهلاً، ولديه القدرة أيضاً على تحقيق الفوز في أي مباراة، وقد تكون مشكلته فقط أنه لديه ضعف في خط الهجوم، وإذا تغلب على هذه المشكلة سيزيد من صعوبة المباريات على شباب الأهلي».

وتابع: «الفريقان هما الأفضل من الجوانب كافة، مثل الثبات في المستوى، فعلى سبيل المثال الشارقة متميز في الناحية الدفاعية، وشباب الأهلي لديه قوة كبيرة في الهجوم».

وأردف: «هناك العديد من الجوانب التي ستتحكم في المباريات الخمس، فمثلاً لقاء الدوري هناك مجال للتعويض، بينما البطولات الإقصائية تحتاج إلى تركيز أكبر، والشيء الذي يجعلنا نشعر بالحزن هو أن أحدهما سيخرج مبكراً من دوري أبطال آسيا 2، خصوصاً أنهما المرشحان الأبرز لتحقيق اللقب».

وعن البطولة التي سيمنحها كل فريق الأولوية للتركيز عليها في المقام الأول، قال: «أرى أن البطولة التي لديها عائد مادي ومعنوي أكبر، وهي بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث إن الفائز سيحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتاريخ الدولة، بينما بالتأكيد سيكون هناك اهتمام ببطولتي الدوري وكأس المحترفين، ولكن أرى أن الأولوية للبطولة القارية».

وتحدث سبيت خاطر عن إمكانية تعامل كل فريق بشكل مختلف مع كل مباراة، وبخطة مختلفة، فقال: «الأمر الواقع هو أنه مستحيل أن يحقق أحد الفريقين الفوز في المباريات الخمس، فنحن سنكون أمام متعة، من خلال المردود الذي يقدمه الفريقان طوال الموسم الجاري، لذلك سنشاهد اختلافات كبيرة في كل مباراة، ومستويات تجذب الأنظار».

أما بالنسبة إلى المنافسة بين المدربين، البرتغالي باولو سوزا (شباب الأهلي)، والروماني أولاريو كوزمين (الشارقة)، فأوضح: «كوزمين تشبع من حصد البطولات، ويعد رقماً صعباً في كرة الإمارات، بينما سوزا يرغب في إثبات وجوده، ومن خلال ما قدمه في الموسم الجاري، سيكون لديه القدرة على مجاراة كوزمين، ولكن بشكل عام الكفة متساوية بينهما، وأتوقع أن نشاهد مباراة أخرى قوية خارج الملعب بين المدربين».

سبيت خاطر:

. كوزمين يعد رقماً صعباً في كرة الإمارات، بينما سوزا يرغب في إثبات وجوده.

. الشارقة متميز في الناحية الدفاعية، وشباب الأهلي لديه قوة كبيرة في الهجوم.