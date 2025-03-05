الامارات | افتتاح بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد «ملعب فندق قصر الإمارات» في أبوظبي، أول من أمس، الافتتاح الرسمي للنسخة الـ12 من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025»، بحضور مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس اللجنة الرياضية، راشد العامري.

كما حضر الافتتاح مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، سلطان الحميري، ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله الجنيبي، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد هزام الظاهري، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلو الشركات الراعية.

ويشارك 16 فريقاً في البطولة، التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، وتقام بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، وتم خلالها تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وثمّن راشد العامري حرص الجهات المختلفة على المشاركة في هذه البطولة التي تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيداً بما يلقاه القطاع الرياضي والشباب في الدولة من دعم كريم ورعاية شاملة من سموه.

وتوجّه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة، التي خصّصت عام 2025 عاماً للمجتمع، وأشاد بالنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في نُسخِها السابقة، مؤكداً أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة الرياضية بمجتمع ديوان الرئاسة والجهات المشارِكة، وتنمية المواهب وتشجيعها، وتقوية الروابط الاجتماعية، وضمان استدامتها بين الموظفين في الديوان.

وشهد راشد العامري وسلطان الحميري المباراة الاستعراضية التي أُقيمت خلال الافتتاح، كما شهدا المباراة التي أقيمت بين «مكتب الأمين العام» و«مكتب الشؤون الخاصة»، والمباراة التي جرت بين «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

وشارك في المباراة الاستعراضية نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر، ضدّ أبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفيْن لكلّ منهما.

وكان زملاء إسماعيل مطر قد تقدّموا بهدفيْن في الشوط الأول عن طريق هلال سعيد وحيدر ألو علي، في حين تمكّن أبطال «خليجي 21» من إدراك التعادل في الشوط الثاني عبر إسماعيل الحمادي وخميس إسماعيل.

وعقب المباراة التقط نجوم كرة القدم الإماراتية الصور التذكارية مع الجماهير، ووجد اللاعبون في منطقة «فان زون» التي تُنظّم بالتعاون مع «رابطة المحترفين الإماراتية».

وضمن منافسات المجموعة الثانية، دشن مكتب الأمين العام مشواره في البطولة بطريقة مميزة، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مكتب الشؤون الخاصة بثلاثية لهدف، يوم الإثنين.

بدوره، وضع مكتب البعثات الدراسية أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد فوزه الصعب على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بثنائية لهدف.

حكام دوليون يديرون البطولة

يدير مباريات البطولة حكام دوليون من اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما تشهد المنافسات مشاركة لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن كل فريق يملك في قائمته 13 لاعباً فوق الـ18 عاماً، من ضمنهم ثلاثة لاعبين مواطنين بحد أدنى، بحسب لوائح اللجنة المنظمة.