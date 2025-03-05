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الامارات | الدنماركي «نورباك» مديراً فنياً لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الدنماركي «نورباك» مديراً فنياً لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة 1/2
  • الامارات | الدنماركي «نورباك» مديراً فنياً لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، تعيين الدنماركي مايكل نورباك، مديراً فنياً للاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب العام المقبل في داكار.

وقالت رئيسة الاتحاد، نورة الجسمي، إن تعيين نورباك، يأتي بدعم مباشر من وزارة ، وتماشياً مع التزام الاتحاد رفع مستوى اللعبة في الإمارات وتطويرها، حيث سيعمل المدير الفني الجديد على تطوير أداء اللاعبين، وتعزيز قدراتهم الفنية.

ويمتلك المدير الفني الجديد خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في التدريب، وسبق له أن درب منتخب الدنمارك للشباب، كما قاد العديد من الرياضيين إلى تحقيق ميداليات أولمبية وعالمية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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