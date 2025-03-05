الامارات | بطلة إماراتية تتخطى المسافة الكاملة لسباق «أيرون مان» بنيوزيلندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، أمس، نجاح الإماراتية، عائشة المهيري، في تخطي المسافة الكاملة لسباق «أيرون مان»، الذي أقيم في مدينة تاوبو بنيوزيلندا لمسافة 226.2 كم، وهو أحد أقوى وأصعب سباقات التحمل في العالم.

وأكد الاتحاد أن هذا الإنجاز الرياضي غير المسبوق للاعبة الإماراتية جاء بعد فترة طويلة من التدريبات للوصول إلى الجاهزية الكاملة، لتصبح أول إماراتية تحققه.

وتمكنت المهيري من التنقل ما بين 3.8 كم سباحة، في مياه بحيرة تاوبو الباردة، ثم قيادة الدراجة لمسافة 180.2 كم، وسط طرق وعرة، إلى أن أنهت السباق بماراثون كامل لمسافة 42.2 كم، لتحقق هذا الإنجاز في زمن قدره 16 ساعة و39 دقيقة، وبمعدل 9:21 دقائق لكل كيلومتر.