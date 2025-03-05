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الامارات | جاتي يخوض مباراته الـ 100 مع يوفنتوس

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روما - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | جاتي يخوض مباراته الـ 100 مع يوفنتوس 1/2
  • الامارات | جاتي يخوض مباراته الـ 100 مع يوفنتوس 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حملت مباراة يوفنتوس ضد ضيفه هيلاس فيرونا، أول من أمس، في بطولة لكرة القدم، طابعاً خاصاً لفيديريكو جاتي، لاعب فريق «السيدة العجوز»، وشهدت المواجهة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 2 / صفر، مشاركة جاتي في المباراة الـ37 مع أصحاب الأرض في مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً ظهوره الـ100 بقميص الفريق، وأصبح جاتي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، رابع لاعب في يوفنتوس يصل إلى هذا الإنجاز، بعد مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني ودوشان فلاهوفيتش. وانضم جاتي ليوفنتوس في يناير عام 2022، لكنه بقي معاراً لفريق فروسينوني حتى نهاية ذلك الموسم، قبل أن ينضم للنادي الأبيض والأسود في صيف 2022.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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