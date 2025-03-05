دوري أبطال أوروبا: ريال يتقدم أتلتيكو 2-1 في ذهاب ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : حقق ريال مدريد فوزا غير حاسم على جاره اتلتيكو مدريد 2 1 الثلاثاء في ديربي العاصمة الاسبانية، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

في المواجهة المرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو، اكتفى ريال مدريد بفوز ضئيل على اتلتيكو قبل لقائهما ايابا الاسبوع المقبل.

تقدم ريال مدريد بهدف لمهاجمه البرازيلي رودريغو بعد مرور 4 دقائق، ورد اتلتيكو بهدف للارجنتيني خوليان الفاريس (32)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للنادي الملكي عن طريق جناحه المغربي ابراهيم دياس (55).

خاض ريال مدريد مباراته الرقم 500 في دوري الابطال بصيغتها القديمة والجديدة، محققا 302 انتصارا و85 تعادلا و113 تعادلا، وهو الوحيد الذي بلغ هذا عدد من المباريات في المسابقة القارية.

غاب عن صفوف ريال مدريد مهاجمه الانكليزي جود بيلينغاهم بداعي الايقاف لتراكم البطاقات، فحل بدلا منه دياس.

بدأ ريال المباراة ضاغطا ومرر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة أمامية متقنة باتجاه رودريغو الذي انسل وراء الظهير خافي غالان وتوغل داخل المنطقة قبل ان يطلق كرة قوية بيسراه بعيدا عن متناول الحارس السلوفيني يان اوبلاك مفتتحا التسجيل (4).

والهدف هو الخامس لرودريغو في تسع مباريات هذا الموسم.

وطالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء اثر عرقلة رودريغو داخل المنطقة لكن الحكم تجاهل مطلبهم.

وتبادل مبابي وفينيسيوس جونيور الكرة قبل ان يسير بها الاخير ويسدد كرة زاحفة سيطر عليها اوبلاك بسهولة (22).

وتمكن أتلتيكو مدريد في العودة بالنتيجة عندما وصلت الكرة الى مهاجمه الارجنتيني الفاريس على الجهة اليمنى فراوغ الفرنسي ادواردو كامافينغا قبل ان يطلق من زاوية شبه مستحيلة كرة لولبية ارتطمت بأعلى القائم واستقرت في الزاوية (32) رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح "ميرينغي" في التقدم مجددا بعد مجهود فردي رائع من دياس الذي تلاعب بمدافعين من اتلتيكو ليسدد كرة زاحفة ماكرة استقرت في الزاوية السفلى لمرمى أتلتيكو (55).

ورد اتلتيكو بفرصة للفرنسي أنطوان غريزمان تصدى لها كورتوا ببراعة (58).